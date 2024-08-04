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Психолог посоветовала будущим студентами быть готовыми к высоким нагрузкам

Психолог посоветовала будущим студентами быть готовыми к высоким нагрузкам

Доктор психологических наук, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Марина Розенова рассказала в беседе с RT, как будущим студентам подготовиться к учёбе в вузе.

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