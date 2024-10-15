В Калуге задержан мужчина со значительной партией наркотических средств

Сотрудники полиции Калуги задержали местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. Оперативная информация привел правоохранителей к ранне судимому мужчине, у которого при обыске обнаружили 11,75 грамма каннабисаСотрудники полиции Калуги задержали местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков.