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Калужские новости

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В Калуге задержан мужчина со значительной партией наркотических средств

В Калуге задержан мужчина со значительной партией наркотических средств

Сотрудники полиции Калуги задержали местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. Оперативная информация привел правоохранителей к ранне судимому мужчине, у которого при обыске обнаружили 11,75 грамма каннабисаСотрудники полиции Калуги задержали местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков.

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