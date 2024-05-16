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Петербургский дневник

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Эксперт Маслов: тему СВО обсудят в Китае, но в экономическом контексте

Эксперт Маслов: тему СВО обсудят в Китае, но в экономическом контексте

Специалист рассказал, что обсудят во время визита Путина в КНР Тему специальной военной операции будут обсуждать во время визита президента России Владимира Путина в Китай, однако в экономическом контексте.

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