Эксперт Маслов: тему СВО обсудят в Китае, но в экономическом контексте

Специалист рассказал, что обсудят во время визита Путина в КНР Тему специальной военной операции будут обсуждать во время визита президента России Владимира Путина в Китай, однако в экономическом контексте.
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