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Царьград

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УМВД обвинило жителя Южно-Сахалинска в краже на 63 тыс. рублей

УМВД обвинило жителя Южно-Сахалинска в краже на 63 тыс. рублей

75-летнего жителя Южно-Сахалинска обвиняют в краже имущества из рюкзака на сумму 63 тыс. рублей. Инцидент произошел на Рябиновой набережной реки Рогатки 4 июня 2026 года.

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