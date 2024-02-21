Ученые не обнаружили повышенного риска выкидыша после перенесения COVID-19

Исследование Медицинского центра Лейденского университета (LUMC) показало, что женщины, у которых ранее случился выкидыш из-за COVID-19, не подвергаются повышенному риску повторного выкидыша или мертворождения.
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