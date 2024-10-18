Банк России создал инициативу по борьбе с кредитным мошенничеством

Центральный Банк Российской Федерации создал инициативу по противостоянию кредитному мошенничеству. Так, предлагается ввести период охлаждения (срок, в течение которого можно отказаться от кредитного продукта) и ускорить взаимодействие между банками и бюро кредитных историй.