Объем собранного на Кубани загрязненного мазутом песка достиг 37 тысяч тонн

Спасатели и волонтеры с момента начала выброса мазута на побережье Краснодарского края после ЧП с танкерами собрали на пляжах 37 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, из них вывезены 33,5 тысячи тонн, говорится в сообщении оперативного штаба региона 27 декабря в Telegram-канале.
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