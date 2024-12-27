Объем собранного на Кубани загрязненного мазутом песка достиг 37 тысяч тонн

Спасатели и волонтеры с момента начала выброса мазута на побережье Краснодарского края после ЧП с танкерами собрали на пляжах 37 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, из них вывезены 33,5 тысячи тонн, говорится в сообщении оперативного штаба региона 27 декабря в Telegram-канале.