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Новые исследования карт хромосом приматов позволяют лучше понять эволюцию человека

Новые исследования карт хромосом приматов позволяют лучше понять эволюцию человека

Группа ученых, финансируемая Национальными институтами здравоохранения (NIH), завершила секвенирование полных последовательностей хромосом у пяти видов человекообразных обезьян и одного более отдаленного родственника — сиамангского гиббона.

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