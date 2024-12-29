Новые исследования карт хромосом приматов позволяют лучше понять эволюцию человека

Группа ученых, финансируемая Национальными институтами здравоохранения (NIH), завершила секвенирование полных последовательностей хромосом у пяти видов человекообразных обезьян и одного более отдаленного родственника — сиамангского гиббона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии