Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Самсонов отразил 43 броска «Питтсбурга» из 45, став 2-й звездой матча. Он заменил травмированного Ванечека и одержал 1-ю победу за 5 игр

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов вышел на замену в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3 ОТ) и стал его второй звездой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх