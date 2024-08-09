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РЭО: утилизаторы смогут заключать электронные сделки с транспортными компаниями

РЭО: утилизаторы смогут заключать электронные сделки с транспортными компаниями

В настоящий момент на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора, дорабатывается и актуализируется логистический модуль.

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