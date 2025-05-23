Умершую туристку в Турции муж вернул домой в Великобританию, а вскрытие показало, что у нее нет сердца Ольга БезродняяВ Турции произошел шокирующий инцидент: врачи удалили сердце британской туристки Бет Мартин, умершей при загадочных обстоятельствах, без согласия ее семьи.
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