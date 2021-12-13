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Мостовой выполнил сумасшедший объем работы, но он – не центральный нападающий. На какой позиция талантливый форвард наиболее эффективен?

Мостовой выполнил сумасшедший объем работы, но он – не центральный нападающий. На какой позиция талантливый форвард наиболее эффективен?

Из-за травм в матче с «Динамо» «Зенит» вышел без двух основных форвардов – Азмуна и Дзюбы. «Дырку» в атаке затыкал Андрей Мостовой.

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