И чо вы нам сделаете?..

Слабое место-это наши чиновники, у которых деньги и дети-за границей. И что. они будут против запада работать? А где тимуры ивановы...

Андрей Соловьев

"Россию пока не сливают" - аффтор явно под действием чего-то тяжелого. "Слить" Россию можно только в пламени третьей мировой. Но тогда сольются и все остальные, включая "сияющий град на холме". А этого никто не хочет.