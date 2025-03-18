Буквально на днях я писал о бывшем президенте Грузии и бывшем губернаторе Одесской области Михаиле Саакашвили - которого грузят статьями на новый срок.
И чо вы нам сделаете?..
Комментарии
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СS
Сергей S
Так простче
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1 д.
ША
Широков Александр Аркадьевич
Слабое место-это наши чиновники, у которых деньги и дети-за границей. И что. они будут против запада работать? А где тимуры ивановы...
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22 час.
Андрей Соловьев
"Россию пока не сливают" - аффтор явно под действием чего-то тяжелого. "Слить" Россию можно только в пламени третьей мировой. Но тогда сольются и все остальные, включая "сияющий град на холме". А этого никто не хочет.
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20 час.
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