Песков назвал опасными заявления Макрона об отправке западных военных на Украину

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях являются опасными.
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