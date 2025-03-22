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Царьград

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Украинские войска обстреляли ДНР: десять мирных жителей пострадали

Украинские войска обстреляли ДНР: десять мирных жителей пострадали

Украинские войска совершили 11 обстрелов территории ДНР за сутки, выпустив 36 боеприпасов. В результате атак пострадали десять мирных жителей, включая ребенка, и четверо сотрудников МЧС России.

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