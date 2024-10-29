Чистка канализационных колодцев — когда нужно чистить, способы

Владельцам частных домов и загородных коттеджей, ввиду отсутствия центральной канализационной системы, которая используется во всех многоквартирных жилых сооружениях, необходимо самостоятельно заботиться про оборудование места накопления сточных канализационных вод.
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