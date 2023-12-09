Краснов: за полгода в России наказали почти 10 тысяч коррупционеров

За истекшие полгода в России поймали и привлекли к ответственности почти 10 тыс. коррупционеров, среди которых есть целый ряд высокопоставленных чиновников, сообщил в интервью RT генеральный прокурор Игорь Краснов.
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