Матч «Мемфис» – «Миннесота» был прерван из-за того, что болельщица приковала себя цепью к стойке с корзиной

Первый матч серии первого раунда плей-офф между «Мемфисом» и «Миннесотой» (117:130, 0-1) был прерван во второй четверти из-за того, что болельщица приковала себя цепью к стойке с корзиной.
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