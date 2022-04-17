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Матч «Мемфис» – «Миннесота» был прерван из-за того, что болельщица приковала себя цепью к стойке с корзиной

Матч «Мемфис» – «Миннесота» был прерван из-за того, что болельщица приковала себя цепью к стойке с корзиной

Первый матч серии первого раунда плей-офф между «Мемфисом» и «Миннесотой» (117:130, 0-1) был прерван во второй четверти из-за того, что болельщица приковала себя цепью к стойке с корзиной.

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