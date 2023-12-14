Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Нелюбин
    Я таки правильно понимаю, шо посреди петухов стоит курица??Петухи.
  • Александр Симаков
    Вы же не задали Владимиру Владимирович такой вопрос 14 декабря, он и не рассказал. Он думал, что Вы сами все прекрасн...Как правильно руг...
  • Александр Симаков
    Должен Вам сказать, что как журналист-писатель и бывший инспектор рыбоохраны Вы хорошо разбираетесь в экономике!  А в...Как правильно руг...

«Кажется, 70 процентов звезд — алкоголики». В дартсе решили приравнять пьянство к допингу.

«Кажется, 70 процентов звезд — алкоголики». В дартсе решили приравнять пьянство к допингу.

Чемпион из Шотландии Питер Райт очень любит нестандартные прически. Фото Getty Images Неужели ведущим игрокам придется отказаться от пива перед матчами? Хотя дартс далеко не все считают серьезным видом спорта, главные звезды только за счет призовых зарабатывают в нем сотни тысяч, а то и миллион долларов за сезон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх