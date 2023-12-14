Чемпион из Шотландии Питер Райт очень любит нестандартные прически. Фото Getty Images Неужели ведущим игрокам придется отказаться от пива перед матчами? Хотя дартс далеко не все считают серьезным видом спорта, главные звезды только за счет призовых зарабатывают в нем сотни тысяч, а то и миллион долларов за сезон.