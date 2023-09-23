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Депутат Госдумы от ХМАО Завальный заявил, что при нынешнем демпфере в России невозможно удержать низкие цены на топливо

Депутат Госдумы от ХМАО Завальный заявил, что при нынешнем демпфере в России невозможно удержать низкие цены на топливо

Глава комитета Госдумы по энергетике, депутат-единоросс от Ханты-Мансийского автономного округа Павел Завальный заявил, что при текущих параметрах демпфера по топливу и экспортных пошлин удержать низкие цены на бензин в России «невозможно» «В условиях сокращения выплат по демпферу [с сентября они урезаны в два раза] и увеличения налоговой нагрузки в виде роста НДПИ, надо увеличивать выплаты по демпферу, чтобы субсидировать поставки на внутренний рынок, а получилось обратное», – объяснил Завальный ситуацию на рынке топлива.

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