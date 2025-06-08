Маттиа Бинотто: Ferrari подписала контракт с Хэмилтоном слишком поздно

FerrariЭкс-глава Ferrari Маттиа Бинотто считает, что Скудерия упустила идеальный момент для приглашения Льюиса Хэмилтона в команду – по его словам, контракт с семикратным чемпионом мира был подписан слишком поздно, когда тот уже начал терять скорость.
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