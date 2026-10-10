Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Баранов

Советский и российский актер театра и кино, актер дубляжа Владимир Николаевич Баранов, известный по ролям в «Улицах разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Похороните меня за плинтусом» скончался 10 октября.
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