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Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Баранов

Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Баранов

Советский и российский актер театра и кино, актер дубляжа Владимир Николаевич Баранов, известный по ролям в «Улицах разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Похороните меня за плинтусом» скончался 10 октября.

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