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В Госдуме предложили раздать заключенным бездомных котов

В Госдуме предложили раздать заключенным бездомных котов

Самый молодой депутат Думы предложил за хорошее поведение раздавать заключенным животных из приютов. При этом он заявил, что некоторые исправительные учреждения уже пошли на подобный эксперимент с котами.

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