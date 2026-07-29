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Почему в античной мифологии богов-кузнецов всегда наделяли хромотой, и при чём здесь химия

Почему в античной мифологии богов-кузнецов всегда наделяли хромотой, и при чём здесь химия

Кузнецы в мифологии часто хромали. И не просто так. /Фото: ixbt.com, bestmif.ru Хотя в мире существует множество примеров пантеонов Богов, те из божеств, что отвечают за одни явления или сферы, в разных верованиях все равно будут иметь общие черты.

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