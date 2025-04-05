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Царьград

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Почему Нагиева зовут "патриотом с хитрецой"? Ведь он и армию ругал, и в Дубай уехал

Почему Нагиева зовут "патриотом с хитрецой"? Ведь он и армию ругал, и в Дубай уехал

Дмитрий Нагиев, один из самых известных "молчунов", вернулся в Москву из ОАЭ. Кажется, звёздный артист решил возобновить свою актёрскую деятельность.

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