Ни пятнышка: чем чистить дубленку, шубу, пуховик. Любимые вещи прослужат дольше!

Зима — сезон теплых дублёнок, шуб и пуховиков. К сожалению, за 3, а то и 4 холодных месяца постоянной носки одежда пачкается, засаливается, на ней образуются пятна… Никто не застрахован от неприятных случайностей! Но советы от «Так Просто!» помогут вернуть любимым вещам прежний вид.