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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педри о «Барселоне» при Флике: «Работаем намного интенсивнее, чем прежде, и не проседаем после 70 минут игры. Я чувствую себя свободнее»

«Я чувствую себя свободнее. Флик донес до меня, что надо играть без давления, делать то, что я умею. И с точки зрения физической формы видно, что я намного лучше стал делать некоторые вещи.

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