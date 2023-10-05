РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Каулин
    Вот только Хлестаков-то один, и все, если и не знают, то догадываются, кто это такой!Доллар по 130 руб...
  • Александр Стародубцев
    давно пора, гнать взашей иностранцевВ ответ на указ П...
  • Александр Стародубцев
    это значит,  что к  южной Осетии надо присоединить Грузию, к Приднестровью - Молдавию. И начинать это делать первыми.Серьезный прецеде...

Прокуратура заставила челябинскую школу покупать туалетную бумагу за счет бюджета

Прокуратура заставила челябинскую школу покупать туалетную бумагу за счет бюджета

Прокурорская проверка подтвердила жалобы родителей на поборы в школе Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку информации о школьных поборах после жалоб родителей в СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх