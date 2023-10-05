Прокуратура заставила челябинскую школу покупать туалетную бумагу за счет бюджета

Прокурорская проверка подтвердила жалобы родителей на поборы в школе Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку информации о школьных поборах после жалоб родителей в СМИ.
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