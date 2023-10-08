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Израиль приготовился к войне. А Галкин* встанет под знамёна?

Израиль приготовился к войне. А Галкин* встанет под знамёна?

  Армия Израиля заявила о "готовности к войне" и объявила широкомасштабный сбор резервистов. Встанет ли Галкин* вместе со Слепаковым* под знамёна? Впервые за долгое время по югу и центру Израиля из сектора Газа был нанесён массированный ракетный удар.

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