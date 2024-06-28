Бастрыкину доложат о больнице Новоуральска, врачи которой жалуются на начальство

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки Центральной медико-санитарной части № 31 в Новоуральске (Свердловская область), сотрудники которой взбунтовались после смены руководства и написали коллективную жалобу, отправив ее главе ведомства и президенту РФ Владимиру Путину.
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