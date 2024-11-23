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Как приготовить вкуснейшую овсянку с тыквой: секреты идеального завтрака

Как приготовить вкуснейшую овсянку с тыквой: секреты идеального завтрака

Утро — время не для спешки, но, к сожалению, редко удаётся насладиться им без лишней суеты. Мне часто хочется позавтракать чем-то простым и быстрым в приготовлении, но при этом вкусным и полезным (а не банальными бутербродами с сыром и колбасой).

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