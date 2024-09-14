Видео: в Шебекинском округе продолжают тушить пожары после удара ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место пожара в Шебекинском городском округе, возникшего после обстрела со стороны ВСУ.
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