Технологически развитая страна только сейчас избавилась от дискет

Японское правительство окончательно отказалось от использования дискет во всех своих системах спустя два десятилетия после их наибольшего расцвета, достигнув долгожданной вехи в стремлении модернизировать бюрократию.
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