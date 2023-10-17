Тушеная курица с нутом и баклажаном

Уютное домашнее блюдо для ужина, когда вся семья наконец-то собирается дома. Вкусно, сытно, ароматно и очень сочно, ведь курицу, баклажаны и нут объединяет сливочно-бархатный соус из плавленого сыра Hochland.
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