9 апреля в Посольстве России в Нью-Дели начала работу III Евразийская встреча российских соотечественниц, проходящая под эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и при поддержке Правительства Москвы.
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