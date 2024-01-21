МИД России: масштабные учения НАТО повышают риски военных инцидентов

Намерение НАТО провозвести самые масштабные военные учения у российских границ демонстрирует стремительное возвращение Альянса к схемам холодной войны, основанных на постоянном противостоянии с РФ, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
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