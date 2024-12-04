Депутат Чернышов предложил Голиковой ввести «Новогодний семейный бюджет»

Граждане могут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести «Новогодний семейный бюджет» — разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров.