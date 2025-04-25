Новая статья: Hollywood Animal — тёмная сторона Голливуда. Предварительный обзор

Новая статья: Hollywood Animal — тёмная сторона Голливуда. Предварительный обзорЗа красивым фасадом и успешными хитами голливудская киноиндустрия скрывает мрачную изнанку, полную сокрушительных неудач, сделок с совестью и пренебрежения к человеческим судьбам.
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