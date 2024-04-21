Педагогическая конференция прошла в Химках

В городском округе Химки в уникальном пространстве «Умной библиотеки» состоялась знаковая педагогическая конференция, посвященная актуальным вопросам развития современной электроники в образовательном процессе.
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