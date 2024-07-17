Республиканцы назвали слабостью отказ Байдена вести диалог с РФ по Украине

Global Look Press/ Michael Kappeler/dpa Отказ Белого дома вести диалог с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта демонстрирует слабость администрации президента США Джо Байдена, заявил 17 июля функционер Республиканской партии, принимающий участие в ее национальном съезде в штате Милуоки.
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