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Россия-Китай

Борис Титов: большая часть зарегистрированных в последний год в России китайских компаний занялась электронной коммерцией

Борис Титов: большая часть зарегистрированных в последний год в России китайских компаний занялась электронной коммерцией

Об этом председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной состоянию деловых контактов между Россией и Китаем.

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