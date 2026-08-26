Борис Титов: большая часть зарегистрированных в последний год в России китайских компаний занялась электронной коммерцией

Об этом председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной состоянию деловых контактов между Россией и Китаем.