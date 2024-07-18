Астраханская область перестала быть лидером самого экономного в России фиксированного набора товаров и услуг

А с ним и уровень местного благосостояния будет еще меньше расти. «Если не богаты – так экономны» - таким слоганом многие астраханцы предваряли свое знакомство с очередными статистическими данными о доходах-расходах как собственных, так и жителей других регионов страны.
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