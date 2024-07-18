Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

38 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Сильный ход накануне сходняка в Швейцарии ....Владимир Путин вы...
  • Eduard
    Тут тема идет,типа "Ваш номер мобильного перестает действовать и надо "продлять" Договор! " Так я их сразу послал.Они...В Астрахани мошен...
  • Eduard
    Вот каждый день про этр пишут,но каждый день находятся такие взрослые дураки,которые словно с Луны свалплись,ничего н...В Астрахани мошен...

Астраханская область перестала быть лидером самого экономного в России фиксированного набора товаров и услуг

Астраханская область перестала быть лидером самого экономного в России фиксированного набора товаров и услуг

А с ним и уровень местного благосостояния будет еще меньше расти. «Если не богаты – так экономны» - таким слоганом многие астраханцы предваряли свое знакомство с очередными статистическими данными о доходах-расходах как собственных, так и жителей других регионов страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх