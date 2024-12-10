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Не гоните волну! Испытают ли россияне дефицит мандаринов на новогодние праздники?

Не гоните волну! Испытают ли россияне дефицит мандаринов на новогодние праздники?

Экономист Маргарита Кобец ранее предупреждала о возможном дефиците цитрусовых к праздникам, отметив, что на поставки может повлиять плохой урожай в Турции и сокращение площадей цитрусовых плантаций в Испании после недавнего наводнения.

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