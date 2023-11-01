«Кан-11»: Израиль обещает опубликовать «секретное видео со зверствами»

Израильская журналистка Гили Коэн в эфире телеканала «Кан-11» заявила, что власти страны обсуждают возможность обнародования некой 40-минутной видеозаписи, в которую якобы вошли кадры, снятые представителями ХАМАС во время нападения на территорию Израиля.