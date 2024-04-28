Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • карюкалов вячеслав
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Спаси, Сохрани и Помилуй! От идеи посадить себе на шею украинских патриотов попахивает советчиной, на эти грабли мы уже наступали

Спаси, Сохрани и Помилуй! От идеи посадить себе на шею украинских патриотов попахивает советчиной, на эти грабли мы уже наступали

Да не дай Господь! - мое личное мнение. Илья Ремесло Плюсы этой идеи о переезде в Россию украинцев хорошо перечислены в посте уважаемых (не мной - прим.

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