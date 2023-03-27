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Российские военные пресекли украинскую попытку разведки боем в зоне спецоперации

Российские военные пресекли украинскую попытку разведки боем в зоне спецоперации

Группировка Вооруженных сил России "Восток" уничтожила три украинских беспилотника на Южно-донецком и Запорожском направлениях, и пресекли украинскую попытку разведки боем, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.

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