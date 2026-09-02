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Царьград

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Газ на ICE превысил $900 за 1000 кубометров впервые с декабря 2022

Газ на ICE превысил $900 за 1000 кубометров впервые с декабря 2022

На европейской бирже ICE стоимость газа превысила $900 впервые с декабря 2022 года из-за низких запасов в хранилищах и конфликта на Ближнем Востоке.

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