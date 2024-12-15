Украинский нардеп: Пока у власти будет находиться Зеленский, переговоры о мире с Россией невозможны Переговоры о мире с Россией невозможны, пока у власти на Украине находится Зеленский и его шайка.
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Украинский нардеп: Пока у власти будет находиться Зеленский, переговоры о мире с Россией невозможны Переговоры о мире с Россией невозможны, пока у власти на Украине находится Зеленский и его шайка.
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