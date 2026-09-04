США сохранили первое место в рейтинге сильнейших армий мира в 2026 году

США сохранили первое место в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower в 2026 году. Россия заняла вторую строчку, Китай — третью.
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Лажа чистой воды. Израиль это арабская Украина ... Уберите амерский флот из залива? Ой? Куда делась евгейская армия? А она по вашим "спискам" сильнее Иранской))