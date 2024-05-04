Потоки пешеходов и электросамокатов призвали разделить

Количество пользователей СИМ с каждым годом возрастает При развитии городской инфраструктуры необходимо предусмотреть строительство специальных дорожек, чтобы обособить движение электросамокатов от пешеходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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